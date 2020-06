Million Day/ Numeri vincenti di oggi lunedì 1 giugno 2020

Pubblicità

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Iniziamo il mese con una super vittoria milionaria o dovremo attendere ancora qualche giorno per conoscere il 107esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica? Alle ore 19.00 conosceremo la risposta, ma attenzione: c’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate e tentare la fortuna. Come ormai ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries del Million Day. Quindici minuti più tardi, come dicevamo, l’estrazione della cinquina milionaria: su Il Sussidiario potrete controllare i numeri vincenti, ma è anche possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 1 giugno 2020, è tempo di “ripassare” le modalità di giocata a disposizione degli scommettitori. Abbiamo tre tipologie: la singola, la plurima e la sistemistica. La più utilizzata è la singola, che consente la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra 1 e 55 compresi. L’importo della giocata è di 1 euro. La plurima prevede invece l’inserimento all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole, sempre al costo di 1 euro. Infine, la sistemistica del Million Day, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. In questo caso occorre fare una distinzione tra sistema integrale e sistema ridotto, il primo sviluppa tutte le possibili giocate mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 GIUGNO 2020

