MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 novembre 2020

È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa è andata in scena l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Potete trovare la combinazione vincente a fondo pagina, in alternativa potete scoprire la cinquina che vale 1 milione di euro andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Ricordiamo che ieri è stato eletto il terzo vincitore milionario del mese di novembre: premiato uno scommettitore di Carpi (provincia di Modena) che ha azzeccato la combinazione vincente grazie ad un sistema integrale da 6 euro. Ma non solo: domenica 15 novembre sono state realizzate anche 155 vincite da 1.000 euro. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di martedì 17 novembre 2020. Per oggi è tutto: vi diamo appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 NOVEMBRE 2020

2 – 12 – 22 – 27 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ OGGI UN NUOVO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, lunedì 16 novembre 2020. E’ aperta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e non abbiamo ancora trovato il 134esimo fortunato: il prossimo, infatti, sarà il vincitore numero 134 dell’ambito jackpot del gioco a premi nato nel febbraio del 2018 e c’è grandissima attesa per capire chi sarà ad intascarsi 1 milione di euro grazie alla cinquina vincente. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è programmata quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 per la precisione. E’ possibile seguire l’estrazione dei numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle principali statistiche, in particolare su ritardatari e frequenti. Partiamo dai numeri che sono stati estratti più spesso: primo posto è del 51 con le sue 42 estrazioni, mentre il secondo è condiviso da 16 e 37 con 41 estrazioni. Subito dietro troviamo 2, 17, 31 e 44 con 40 estrazioni, mentre fermi a quota 39 estrazioni troviamo 20 e 27. Passiamo adesso ai numeri che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 53, che manca all’appello da 59 giorni. Del 3 non si hanno notizie da 46 estrazioni, mentre il 22 è assente dalla combinazione vincente da 42 turni. Il 35 non viene estratto da 32 turni, mentre il 36 è assente da 26 estrazioni. Segnaliamo infine 34 (26 estrazioni) e 29 (24 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

