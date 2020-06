MILLION DAY/ Numeri vincenti del lunedì 8 giugno 2020: le estrazioni di oggi

Pubblicità

Ci siamo, pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi (CONTROLLA A FONDO PAGINA I NUMERI ESRATTI), lunedì 8 giugno 2020: è il tempo delle verifiche, con centinaia di scommettitori in attesa di scoprire se hanno vinto l’ambito milione di euro. Un sogno per molti, anche se dobbiamo ricordare che non è molto facile: la matematica ci spiega infatti che la probabilità di indovinare la cinquina vincente è di 1 su 3.478.761. Qualche speranza in più per gli altri premi messi in palio dal gioco targato Lottomatica: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre si assicura 100 euro, mentre chi ne indovina 2 si mette in saccoccia solo 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. A fondo pagina è possibile consultare la cinquina vincente, in alternativa è possibile verificare le vincite grazie allo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di martedì 9 giugno 2020. (Aggiornamento di MB)

COME FUNZIONA IL CONCORSO?

Inizia una nuova settimana e ovviamente non può mancare l’appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti conosceremo la cinquina vincente di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Migliaia di scommettitori stanno ultimando le ultime giocate per tentare di acciuffare la super cifra messa in palio da Lottomatica: come ormai ben sappiamo, chi azzecca tutti e cinque i numeri estratti si porta a casa la bellezza di 1 milione di euro. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: oltre alla possibilità di giocare in ricevitoria, i giocatori possono compilare schedine sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries del Million Day. L’estrazione della cinquina milionaria è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario potrete conoscere la combinazione dorata a fondo pagina.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A poco più di una manciata di minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, è tempo di andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. La giocata singola è la classica giocata base: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Come spiega il sito Lottomatica nella sezione Million Day, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. La giocata plurima prevede invece l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole fino ad un massimo di dieci. La giocata sistemistica, infine, prevede la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri che genera da 6 a 126 giocate sistemistiche. Sia per plurima che per sistemistica, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 GIUGNO 2020

2 – 17 – 38 – 42 – 48

2 – 17 – 38 – 42 – 48



