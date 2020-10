MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 13 ottobre 2020: scopri la conquina

Ci siamo, è giunto il momento tanto atteso: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 13 ottobre 2020, e potete controllarli qui a fondo pagina. In attesa di sapere se conosceremo nelle prossime ore il 129esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica – le ultime due vittorie sono state registrate a Modena e Sonnino (LT) – bisogna ricordare quali sono i premi secondari messi in palio: chi indovina quattro numeri si porta a casa 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi becca appena due numeri è costretto ad accontentarsi di 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Da questo momento in poi è possibile scommettere per l’estrazione di mercoledì 14 ottobre 2020. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 OTTOBRE 2020

6 – 15 – 33 – 46 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È CACCIA LA NUOVO VINCITORE DI OGGI…

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Questo è un mese sicuramente fortunato per il gioco targato Lottomatica: giovedì sono stati premiati tre scommettitori, mentre venerdì sono stati due i giocatori ad indovinare la combinazione da 1 milione di euro. Ora siamo a caccia del 129esimo vincitore milionario della storia del gioco ed in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 andrà in onda la diretta dell’estrazione della cinquina dorata del Million Day su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma in alternativa potrete effettuare le verifiche del caso qui a fondo pagina.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A una manciata di minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, passiamo alle principali statistiche del gioco Lottomatica e partiamo dai numeri frequenti. In prima posizione troviamo il 16 con le sue 43 estrazioni, seguito dal 2 con 41 estrazioni e dal tandem 17-37 con 40 estrazioni. Troviamo ben tre numeri con 39 estrazioni: parliamo di 11, 33 e 55. Altri tre numeri a quota 38 estrazioni: si tratta di 1, 8 e 28. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: la medaglia d’oro spetta al 15, che non si fa vedere da 60 giorni. La medaglia d’argento spetta al 30, assente da 38 turni, mentre quella di bronzo va al 12, che non rientra nella cinquina da 27 estrazioni. Non si hanno notizie nel Million Day del 53 da 25 giorni, esattamente come il 21. 2 e 43 non vengono estratti rispettivamente da 18 e da 15 estrazioni.

