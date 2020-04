Million Day/ Numeri vincenti di oggi, martedì 14 aprile 2020

Pubblicità

Nuovo giorno, nuova corsa: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 14 aprile 2020. Continua senza stop la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica, che sin qui ha premiato 102 scommettitori: l’ultima vittoria del maxi-jackpot risale al 25 marzo 2020, quando un fortunato giocatore di Pietra Ligure (Savona) indovinò la cinquina vincente e si mise in tasca 1 milione di euro. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: come sappiamo, a causa dell’emergenza coronavirus non è possibile compilare schedine in ricevitoria, ma è comunque possibile effettuare giocate online o grazie all’applicazione My Lotteries. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00: anche in questo caso non è possibile seguirla in ricevitoria, ma basta collegarsi su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, in alternativa, potrete conoscere i cinque numeri vincenti sulle pagine de ilsussidiario.net.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come dicevamo, mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day ma c’è ancora tempo per effettuare le ultime giocate del caso. Uno spunto che potrebbe tornare utile è legato alle statistiche, in particolare ai numeri frequenti ed ai numeri ritardatari. Partiamo dai frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più volte: resta in vetta l’1 con le sue 46 estrazioni, seguito dall’ex “capolista” 1 fermo a 44 estrazioni. Medaglia di bronzo invece per il 14, a quota 43 estrazioni. Da non sottovalutare la frequenza di 6 (40 estrazioni), 50 (39 estrazioni) e del tandem 40-10 (38 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 44, latitante da ben 71 estrazioni. Seguono 12 e 9, rispettivamente assenti da 42 e 40 estrazioni. Non si hanno notizie di 30 e 22 da 37 estrazioni, mentre il 25 manca all’appello da 34 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 APRILE 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA