MILLION DAY/ Numeri vincenti di martedì 16 giugno 2020: estrazione di oggi

E’ arrivato finalmente il momento di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti di oggi, martedì 16 giugno 2020, del Million Day che potrete consultare in fondo alla pagina. Celebreremo il 108esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o bisognerà attendere ancora qualche giorno? In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo che non è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti per portare a casa un premio: è possibile vincere anche con 4, 3 e 2 numeri azzeccati.Con quattro numeri indovinati sui cinque estratti, il premio è di 1.000 euro. Con tre numeri su cinque ci si assicura 100 euro, mentre con due numeri su cinque c’è un“rimborso” di 2 euro. Insomma, le possibilità di vincita sono numerose, ma il sogno di tutti è quello di sbancare il jackpot: 1 milione di euro, una cifra da sogno che potrebbe consentire di cambiare radicalmente vita. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, sempre sulle pagine de Il Sussidiario, per l’estrazione del Million Day di mercoledì 17 giugno 2020. (Aggiornamento di MB)

A QUANDO RILASE L’ULTIMA MAXI VITTORIA NEL MILLION DAY?

Tutto pronto per un nuovo giro sulla giostra del Million Day: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 16 giugno 2020, e potrete effettuare le verifiche del caso sulle pagine de Il Sussidiario. L’ultima maxi vittoria risale al 5 giugno 2020, premiato un fortunato scommettitore di Legnano (provincia di Milano), e c’è grande curiosità di capire se oggi potremo coronare il 108esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica. Come sappiamo, chi azzecca la cinquina del Million Day si porta a casa 1 milione di euro. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: è possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina milionaria è prevista quindici minuti più tardi, per la precisione alle ore 19.00: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario potrete conoscere la combinazione dorata a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, è tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche legate al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: in prima posizione troviamo a pari merito 1, 14 e 35, tutti e tre a quota 42 estrazioni. Subito dopo troviamo un duo: 16 e 20 vantano una frequenza di 40 estrazioni. Segnaliamo infine 8, 18, 30 e 40, con una frequenza di 39 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero che non vengono estratti da più tempo: la medaglia d’oro va al 7, di cui non si hanno notizie da 55 estrazioni. La medaglia d’argento spetta al 53, che manca all’appello da 54 giorni, mentre quella di bronzo va al 23, assente da 47 estrazioni. Il 22 non viene estratto da 41 estrazioni, mentre il 34 da 37 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 GIUGNO 2020

6 – 11 – 35 – 38 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA