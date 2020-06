Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 30 giugno 2020

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 30 giugno 2020. Sono trascorse più di tre settimane dall’ultima maxi vittoria: il 107esimo vincitore del super jackpot è stato un fortunato scommettitore di Legnano, chi sarà il suo erede? Forse lo conosceremo proprio oggi, ma ora pensiamo a fornirvi tutte le indicazioni del caso per l’appuntamento con l’amato gioco a premi targato Lottomatica. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Su Il Sussidiario potrete conoscere live i cinque numeri estratti per le verifiche del caso. Attenzione però: fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime giocate in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day, è tempo di andare a ricordare quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Sono tre le modalità di giocata: singola, plurima o sistemistica. La giocata singola prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. La giocata plurima consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole fino ad un massimo di dieci. È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine, la giocata sistemistica: questa permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. . È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 GIUGNO 2020

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA