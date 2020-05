MILLION DAY/ Numeri vincenti martedì 5 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi, martedì 5 maggio 2020, e gli scommettitori fremono per conoscere i cinque numeri vincenti. C’è tempo per le ultime giocate fino alle ore 18.45: oltre alle piattaforme online e all’applicazione My Lotteries, è possibile ricorrere alle classiche giocate in ricevitoria. Da ieri, infatti, è possibile recarsi in un punto gioco e compilare una schedina: in precedenza ciò non era possibile a causa dell’emergenza coronavirus. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e ricordiamo che sarà possibile seguirla in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ma non solo, ovviamente: a partire dalle ore 19.00, la cinquina vincente sarà disponibile a fondo pagina. Insomma, appuntamento a tra poco per il momento tanto atteso… (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO SE CI SARÀ IL VINCITORE DI OGGI?

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo la cinquina vincente di oggi, martedì 5 maggio 2020. Chi sarà il 104esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica? Questa la domanda che si stanno ponendo gli scommettitori da diverso tempo: l’ultima vittoria del maxi jackpot risale a giovedì 30 aprile 2020, premiato un fortunato giocatore di Monte San Giusto, provincia di Macerata. Giocare al Million Day è semplicissimo: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a un euro. E’ possibile scegliere anche altre due tipologie di giocata, la plurima e la sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi sceglie sempre gli stessi numeri, ma anche chi si affida totalmente al caso: scegliere i cinque numeri da giocare al Million Day può richiedere “tattiche” diverse, ma la maggior parte degli scommettitori si affida alle statistiche, in particolare a numeri ritardatari ed a numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 41, che manca all’appello da 51 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 27, assente da 32 estrazioni, mentre al terzo posto ci sono 47 e 34, assenti da 25 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 39 (22 estrazioni), 3 (29 estrazioni) e 24 (18 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in vetta c’è il 35, che vanta una frequenza di 46 estrazioni. Medaglia d’argento al 14 con 45 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta all’1 con 44 estrazioni. Segnaliamo anche 49-18 con 40 estrazioni e 40-6 con 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 MAGGIO 2020

15 – 19 – 21 – 22 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



