Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 7 luglio 2020

Ci siamo quasi: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 7 luglio 2020. C’è grande curiosità di conoscere il 109esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica: l’ultimo a portarsi a casa il maxi jackpot è stato un fortunato scommettitore di Erba, provincia di Como. Appuntamento alle ore 19.00 sulle pagine de Il Sussidiario per controllare la cinquina milionaria, ma vi ricordiamo che sarà possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Fino alle ore 18.45, invece, è possibile effettuare le ultime scommesse pre-estrazione: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Come dicevamo, alle ore 18.45 scatterà il gong per le scommesse e quindici minuti più tardi ci sarà l’estrazione della cinquina vincente del Million Day, ma in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono scegliere una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma anche altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Ricordiamo che già subito dopo l’estrazione, dalle ore 19.05, sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domani, mercoledì 8 luglio2020.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 LUGLIO 2020

9 – 12 – 45 – 49 – 50

