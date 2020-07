MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 1 luglio 2020: estrazione del mercoledì

Mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi e c’è tempo per effettuare le ultime giocate (CONTROLLA I NUMERI A FINE PAGINA). Per questo motivo, è tempo di andare a rivedere quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, c’è la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. (Aggiornamento di MB)

PARTE LA CACCIA AL NUOVO MILIONARIO

Ci siamo quasi: tra pochi minuti è in programma l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, e potrete controllare i cinque numeri vincenti a fondo pagina per effettuare le verifiche del caso. È trascorso quasi un mese dall’ultima maxi vittoria – registrata il 5 giugno 2020 a Legnano, provincia di Milano – c’è grande curiosità di conoscere il 108esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica. Attenzione però: fino alle ore 18.45 sarà possibile effettuare le ultime scommesse del caso, consentito giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. L’estrazione è invece in programma quindici minuti più tardi, per la precisione alle ore 19.00: sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Su Il Sussidiario potrete conoscere live i cinque numeri estratti del Million Day per le verifiche del caso.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo Million Day e andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche dell’amato gioco a premi. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 53, di cui non si hanno notizie da ormai 69 giorni. La medaglia d’argento va al 55, assente da 51 turni, mentre quella di bronzo spetta al 45, che manca all’appello ormai da 41 estrazioni. Il 28 non viene estratto da 33 giorni, mentre il 31 è assente da 28 estrazioni. Infine, il 3 ha un ritardo di 26 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: in prima posizione c’è il 14, con una frequenza di 42 estrazioni, mentre subito dopo troviamo 1 e 35 con 41 estrazioni. Il 40 ha una frequenza di 40 estrazioni, mentre 17 e 49 sono fermi a quota 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 LUGLIO 2020

1 – 3 – 17 – 22 – 25

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



