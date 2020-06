MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 10 giugno 2020: estrazione del mercoledì

Pubblicità

É tempo di verifiche: pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. É possibile consultare i cinque numeri vincenti a fondo pagina per le verifiche del caso, con la speranza di portarsi a casa il super jackpot messo a disposizione da Lottomatica. Come ben sappiamo, chi indovina tutti e cinque i numeri estratti si porta a casa 1 milione di euro. Questo però non è l’unico premio messo in palio dal Million Dat: chi indovina quattro numeri su cinque si mette in saccoccia la bellezza di 1000 euro. Ma non solo: chi beccatre numeri su cinque porta a casa 100 euro, chi ne azzecca due su cinque si può consolare con 2 euro. Ricordiamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta adesso che prendere le nostre schedine e scoprire se abbiamo vinto: appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

OGGI CI SARÀ IL 108ESIMO VINCITORE DEL CONCORSO?

Tutto pronto per un nuovo giro sulla ruota Million Day: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Chi sarà adesso il 108esimo ad assicurarsi il maxi jackpot messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica? C’è grande curiosità di scoprirlo, ma l’appuntamento con l’estrazione è alle ore 19.00: fino a quindici minuti prima, alle ore 18.45, c’è tempo di compilare le ultime scommesse e di tentare la fortuna. Ricordiamo che per il Million Day è possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Ricordiamo che sulla schedina saranno disponibili tutti i dati del caso: i numeri giocati, il QR-CODE con i dati della giocata, la data di estrazione, l’importo totale giocata e, ovviamente, data/ora della giocata.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione della cinquina vincente del Million Day di oggi, andiamo a ricordare quali sono le tipologie di giocata offerte da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica: questa permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole – da 6 a 126 combinazioni – mentre il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 GIUGNO 2020

8 – 19 – 27 – 30 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



