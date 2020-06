MILLION DAY/ Numeri vincenti 24 giugno 2020: estrazione di oggi

Ci siamo, pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi (CONTROLLA A FINE PAGINA I NUMERI VINCENTI), mercoledì 24 giugno 2020: migliaia di giocatori impegnati in questi istanti a verificare le proprie giocate e scoprire se hanno vinto l’ambito milione di euro. Un sogno per molti, anche se dobbiamo ricordare che non è molto facile: la matematica ci spiega infatti che la probabilità di indovinare la cinquina vincente è di 1 su 3.478.761. Qualche speranza in più per gli altri premi messi in palio dal gioco targato Lottomatica: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre si assicura 100 euro, mentre chi ne indovina 2 si mette in saccoccia solo 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. A fondo pagina è possibile consultare la cinquina vincente, in alternativa è possibile verificare le vincite grazie allo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Per oggi è tutto: appuntamento a domani – giovedì 25 giugno – per una nuova estrazione del MD. (Aggiornamento di MB)

ATTESA PER IL PROSSIMO MILIONARIO…

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti finalmente conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. C’è grande attesa per conoscere chi sarà il 108esimo vincitore milionario della storia: l’ultimo ad assicurarsi il milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica è stato un fortunato scommettitore di Legnano, provincia di Milano. L’estrazione del Million Day è in programma alle ore 19.00, gli scommettitori potranno seguirla seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre a fondo pagina potrete trovare la cinquina milionaria. Attenzione però: c’è tempo per effettuare le ultime giocate del caso fino alle ore 18.45. Vi ricordiamo che è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e vi presentiamo le principali statistiche legate al gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo. In cima a questa speciale classifica troviamo il 7, che manca all’appello da 63 estrazioni. Subito dietro troviamo il 53 ed il 23, di cui non si hanno notizie rispettivamente da 62 e da 55 giorni. Il 22 è assente da 49 turni, mentre il 34 da 45. 55 e 52 sono latitanti da 44 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo. La medaglia d’oro va al 35, che vanta una frequenza di 43 estrazioni, mentre 1 e 14 condividono le medaglia d’argento con 42 estrazioni. Quella di bronzo spetta a ben 4 numeri, tutti con una frequenza di 39 estrazioni: parliamo di 8, 16, 40 e 49.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 GIUGNO 2020

6 – 23 – 26 – 27 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA