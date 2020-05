MILLION DAY/ Numeri vincenti 6 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo Million Day (controlla a fondo pagina i numeri) e, a pochi minuti dall’estrazione, ricordiamo quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Partiamo dalla giocata singola, ovvero la giocata base: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa tipologia si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. I giocatori però possono anche optare per la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Senza dimenticare la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Queste due tipologie si possono giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

COME GIOCARE IL CONCORSO DI OGGI

Ci siamo quasi, tra pochi minuti è in programma una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 6 marzo 2020. E’ trascorsa una settimana dall’ultima vincita milionaria, registrata in provincia di Macerata, e c’è grande curiosità di scoprire se incoroneremo già oggi il 104esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. C’è tempo per effettuare le ultime giocate fino alle ore 18.45: ricordiamo che è possibile scommettere online, tramite conto gioco, sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto. Dal 4 maggio è inoltre possibile compilare schedine nelle ricevitorie, possibilità cancellata dalla recente emergenza coronavirus. Sarà possibile seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, potrete conoscere i numeri vincenti anche sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione del Million Day è possibile effettuare le ultime scommesse e proprio per questo motivo proviamo a darvi qualche suggerimento presentandovi le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 41, che manca all’appello da 52 estrazioni. Seguono il 27, assente da 33 estrazioni, ed il tandem 47-34, dei quali non si hanno notizie da 26 estrazioni. Non vanno sottovalutati i ritardi di 39 e 3, rispettivamente assenti da 23 e 20 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: capolista ancora il 35 con 46 estrazioni, seguito da 14 e 1, rispettivamente con 45 de 44 estrazioni. 49 e 18 hanno una frequenza di 40 estrazioni, mentre 40 e 6 hanno una frequenza di 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 MAGGIO 2020

24 – 26 – 33 – 42 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



