MILLION DAY/ Numeri vincenti 8 luglio 2020: estrazione di oggi

Ci siamo, è giunto il momento delle verifiche: pochi istanti fa ha avuto luogo l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, ed è possibile controllare a fondo pagina i cinque numeri vincenti. Conosceremo oggi il 109esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o dovremo attendere almeno fino a domani? Tra poco lo sapremo, adesso è giunto il momento di ricordare quali sono i premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri 2 euro per chi indovina due numeri. Da adesso in poi è possibile scommettere in vista dell’estrazione di domani. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione di giovedì 9 luglio! (Aggiornamento di MB)

CACCIA AL PROSSIMO MAXI VINCITORE

Continua la caccia al milione di euro messo in palio da Lottomatica: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, appuntamento alle ore 19.00 per conoscere i cinque numeri vincenti che potrete controllare qui a fondo pagina. L’ultima maxi-vincita risale al 21 giugno 2020, premiato un fortunato scommettitore di Erba, e c’è grande curiosità di sapere chi sarà il 109esimo vincitore della storia del celebre gioco a premi. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e sarà possibile seguirla l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Attenzione però: fino alle ore 18.45 è aperta la possibilità di compilare le ultime scommesse in ricevitoria, su piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries del Million Day.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche, molto utilizzate dai giocatori per comporre le scommesse. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: al primo posto troviamo l’1 con le sue 43 estrazioni. Subito dopo ci sono 14 e 35 con 41 estrazioni. Troviamo ben sei numeri con una frequenza di 38 estrazioni: 2, 17, 20, 40, 49 e 51. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: medaglia d’oro al 55, assente da 58 estrazioni. La medaglia d’argento spetta al 45, di cui non si hanno notizie da 48 giorni, mentre quella di bronzo va al 28, che manca all’appello da 40 turni. Il 31 è assente da 35 giorni, mentre il 10 è sparito da 31 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 LUGLIO 2020

2 – 5 – 9 – 11 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA