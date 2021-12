Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi Natale sabato 25 dicembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE RICCA DI VINCITE?

Million Day torna oggi, sabato 25 dicembre 2021, quindi anche a Natale. La caccia ai numeri vincenti non si arresta neppure durante le feste natalizie. Anzi, questo gioco dà una mano a Babbo Natale, del resto anche i suoi sono ricchi doni. Indovinando la cinquina fortunata, infatti, si può vincere un milione di euro, ma ovviamente non può finire qui. Questo gioco infatti premia anche se si indovinano 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Chiaramente l’importo dei premi varia a seconda della categoria di vincita a cui si riesce ad accedere. L’auspicio è di conoscere il 199esimo milionario.

L’ultima grande vincita risale al 20 dicembre, quando a Regalbuto (Enna) un giocatore ha vinto un milione di euro con una giocata plurima da cinque euro. Prima della Sicilia, a far festa era stata la Campania, premiata sabato 18 dicembre con un milione di euro a Carinola (Caserta). Dove si fermerà la dea bendata per l’estrazione di oggi del Million Day?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DI OGGI 25 DICEMBRE 2021

COME GIOCARE ONLINE AL MILLION DAY

Non avete ancora effettuato la vostra giocata al Million Day e non sapete cosa fare per partecipare all’estrazione di oggi? Non preoccupatevi, perché le giocate possono essere fatte direttamente online senza rivolgersi ad una ricevitoria fisica. Basta compilare una o più schedine in formato digitale, impostante il proprio gioco e poi aspettare l’estrazione dei numeri vincenti.

Quel che è fondamentale è avere un conto gioco attivo, altrimenti è possibile registrare il proprio account su uno dei siti autorizzati dall’ADM, aprire un nuovo conto gioco e ricaricarlo dell’importo necessario per iniziare a giocare. Vi consigliamo di fare attenzione alla compilazione dei moduli, ma è anche importante non dimenticare di inviare i propri documenti di riconoscimento per agevolare la validazione del conto gioco. Giocando online al al Million Day online, si ha la possibilità di impostare autonomamente i limiti di gioco e verificare in tempo reale se le giocate effettuate sono vincenti.

