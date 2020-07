MILLION DAY/ Numeri vincenti 11 luglio 2020: scopri estrazione di oggi

Il dado è tratto: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 11 luglio 2020: a fondo pagina potrete controllare i cinque numeri estratti e verificare le eventuali vincite. Chi azzecca la cinquina si porta a casa 1 milione di euro, cifra in grado di cambiare una vita, ma attenzione anche ai premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ricordiamo inoltre che da ora in poi è possibile piazzare giocate per l’estrazione di domenica 12 luglio 2020. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo appuntamento con il Million Day! (Aggiornamento di MB)

CACCIA ALLE VINCITE MILIONARIE…

Tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 11 luglio 2020. Mercoledì 8 luglio, a Milano e a Vallo della Lucania (SA) sono state registrate la 109° e la 110° vincita milionaria della storia del gioco targato Lottomatica. Una giornata particolarmente fortunata, considerando che sono stati vinti anche 148 premi da 1000 euro in tutta Italia. Chi sarà il 111esimo vincitore del maxi jackpot? Non ci resta che scoprirlo: appuntamento alle ore 19.00 per l’estrazione, sarà possibile seguirla l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Fino alle ore 18.45 è invece possibile effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries del Million Day.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione del Million Day in programma alle ore 19.00, è tempo di andare a ricordare quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Giocare è semplicissimo: è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. É possibile giocare le singole in abbonamento fino a 20 concorsi. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di 10 giocate. É possibile giocare le singole in abbonamento fino a 5 concorsi. Infine c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 LUGLIO 2020

30 – 37 – 44 – 46 – 52

