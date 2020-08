Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 15 agosto 2020

Neppure il Ferragosto ferma la corsa del Million Day, che torna oggi con una nuova estrazione. Anche il 15 agosto 2020, dunque, si può diventare milionari, a patto di indovinare la cinquina vincente. Non è passato poi molto tempo dall’ultima importante vincita. Il 10 agosto è stata centrata la 117esima vincita milionaria a Busto Garolfo, in provincia di Milano. Il fortunato giocatore ha trionfato con un sistema integrale di 9 numeri. Sono diverse, infatti, le modalità con cui giocare. Quella più semplice prevede la scelta di 5 numeri tra 1 e 55 compresi per un importo di un euro. C’è anche la possibilità di giocare per più giorni consecutivi selezionando la quantità di abbonamenti desiderati prima di completare l’acquisto, così da non dover fare la giocata nel giorno di Ferragosto, ad esempio, in cui si è presi da altro. Ma dopo l’estrazione del Million Day dovete farvi trovare pronti per controllare la vostra giocata, così da verificare se è tra quelle vincenti.

MILLION DAY, NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Ora diamo uno sguardo alle statistiche, partendo dai numeri frequenti del Million Day. In vetta alla classifica c’è il 43 con 104 frequenze, a seguire al secondo posto il 19 che ne ha accumulate 101, mentre sono 98 per il 53, che così si sistema sul gradino più basso del podio. Un po’ distaccati 37 e 18, entrambi a 96 frequenze. C’è poi il 40 che è a quota 93, mentre 6 e 35 ne hanno accumulate 92. La top ten si chiude con 14 e 20 che sono entrambi a 91 frequenze. E ora passiamo ai ritardatari, per i quali il discorso è “opposto”, nel senso che sono i numeri che si fanno più attendere. Al primo posto c’è il 51 con 32 ritardi, poi il 3 a 29, mentre al terzo posto troviamo 14 e 16 con 28 assenze. Sono 26 per il 43, mentre l’8 segue a 21. Ad una lunghezza il 48, poi il 17 e 26 a quota 18 ritardi, mentre il 35 chiude questa top ten con i suoi 17 ritardi. Queste classifiche possono cambiare oggi, sabato 15 agosto 2020, in seguito alla nuova estrazione del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 AGOSTO 2020

16 – 44 – 47 – 49 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



