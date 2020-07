MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 18 luglio 2020: estrazione del sabato

Finalmente ci siamo, è arrivato il momento che tutti aspettavamo: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 18 luglio 2020. A fondo pagina potrete controllare la cinquina dorata per effettuare le verifiche del caso, ma in alternativa è possibile andare a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. In attesa di scoprire chi sarà il 111esimo giocatore ad assicurarsi 1 milione di euro, ricordiamo che è possibile portarsi a casa anche dei premi secondari: Lottomatica mette in palio 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di domenica 19 luglio 2020. (Aggiornamento di MB)

È CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO…

La settimana sta per volgere al termine, ma il Million Day non si ferma: è tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 18 luglio 2020, che potrete controllare qui a fondo pagina. Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è grande attesa per scoprire chi sarà il 111esimo vincitore della storia, dopo la doppia vincita dell’8 luglio 2020: premiati due scommettitori di Milano e Vallo della Lucania, abili ad azzeccare la cinquina dorata del Million Day. Bando alle ciance: c’è tempo fino alle ore 18.45 per piazzare le ultime scommesse ed è possibile farlo in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è prevista invece l’estrazione dei cinque numeri vincenti: questa sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Manca davvero poco all’estrazione del Million Day di oggi ed è tempo di andare a ripassare quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che permette l’inserimento all’interno della stessa giocata di più combinazioni singole fino a un massimo di 10. Infine, c’è la giocata sistemistica: questa permette di individuare da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 LUGLIO 2020

10 – 15 – 24 – 27 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA