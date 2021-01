Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 2 gennaio 2021

TORNA IL GIOCO DI LOTTOMATICA CHE REGALA UN MILIONE AL GIORNO…

La caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day riparte oggi, sabato 2 gennaio 2021. Dopo l’assalto di Capodanno, gli appassionati di questo gioco di Lottomatica hanno la possibilità di nuovo di tentare la fortuna. Del resto, possono contare su una modalità di gioco molto semplice. Per chi va di fretta o non ha voglia di soffermarsi su altri tipi di giocate, è sufficiente scegliere i 5 numeri da giocare tra 1 e 55 compresi al costo di un euro. Chi invece vuole cimentarsi con formule un po’ più elaborate, può contare sulla giocata plurima, che permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina.

In alternativa, c’è pure la giocata sistemistica con cui sfruttare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri, che generano fino a 126 combinazioni. Le strade per il successo come potete notare sono diverse. Decisiva resta la dea bendata, che può cambiarvi la vita con un milione di euro. Ma comunque sappiate che si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti.

ESTRAZIONE MILLION DAY: DOVE EFFETTUARE LA GIOCATA

Con Million Day ci sono tre opzioni di gioco. Ma è importante anche sapere dove giocare. Ci si può recare in ricevitoria, optando per il punto vendita autorizzato più vicino, dove compilare la schedina e ritirare lo scontrino con le informazioni relative alla propria giocata. In alternativa, c’è l’App MyLotteries a vostra disposizione, con cui potete velocizzare le operazioni in ricevitoria: basterà mostrare il QR-Code ed effettuare il pagamento della schedina. D’altra parte, considerando il momento particolare dal punto di vista epidemiologico, si può evitare di uscire di casa optando per una giocata online. A tal proposito, potete registrarvi sul sito di Lottomatica, se ancora non lo avete fatto, compilare e acquistare la schedina senza muovervi da casa. Poi non dovete fare altro che attendere il momento dell’estrazione del Million Day, che ha luogo ogni giorno alle 19:00. Quindi, avete tempo per giocare fino alle 18:45. Poi arriva il momento della verità, quello cioè dei numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 GENNAIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



