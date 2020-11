MILLION DAY/ Numeri vincenti: le estrazioni di oggi 21 novembre 2020

Ci siamo: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 21 novembre 2020, ed a fondo pagina è possibile consultare i cinque numeri vincenti. C’è grande curiosità di conoscere il possibile 138esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica, ma non dimentichiamo che sono previsti anche dei premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 numeri per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ricordiamo inoltre che da questo momento in poi è possibile scommettere in vista dell’estrazione di domenica 22 novembre 2020. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

OGGI IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Il weekend è appena iniziato, ma è già tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 21 novembre 2020. Siamo alla ricerca del 138esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita è quella registrata a Mondolfo, provincia di Pesaro-Urbino; premiato un giocatore che ha puntata su una giocata plurima di 4 euro. Ricordiamo che in questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime scommesse del caso: il Million Day consente di giocare fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione della combinazione che vale 1 milione: qui a fondo pagina troverete come sempre la cinquina, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

É tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche del mondo Million Day. Cominciamo con i numeri frequenti: primo posto in solitaria con 42 estrazioni per il 51, seguito a stretto giro di posta da 16 e 37 con 41 estrazioni. Quota 40 estrazioni per il 17, mentre sono addirittura sei i numeri che vantano una frequenza di 39 estrazioni: parliamo di 2, 20, 27, 31, 33, e 55. Passiamo adesso ai numeri ritardatari: primo posto per il 34, che manca all’appello da 31 estrazioni, mentre non si hanno notizie del 29 da 29 estrazioni. 1 e 36 sono rispettivamente latitanti da 27 e da 26 estrazioni, mentre 24 e 28 non rientrano nella combinazione vincente da 23 giorni. Infine, segnaliamo 17 e 49, assenti da 21 e da 19 estrazioni.

SCOPRIAMO LE TIPOLOGIE DI GIOCATE A DISPOSIZIONE CON IL MILLION DAY?

Presentate le principali statistiche del Million Day, vi ricordiamo quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica: questa tipologia permette di scegliere da 6 a 9 byneru e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto; il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte. É possibile giocare la Singola in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre è possibile giocare Plurima e Sistemistica in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 NOVEMBRE 2020

1 – 7 – 26 – 41 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



