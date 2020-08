MILLION DAY/ Numeri vincenti: estrazione di oggi della cinquina 22 agosto 2020

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 22 agosto 2020, si è tenuta poco fa e la cinquina fortunata è quindi disponibile e l’abbiamo riportata in fondo alla pagina. Per noi è il momento della verità, per voi quello in cui potrebbe cambiare la vostra vita. Nel momento in cui controllerete i cinque numeri vincenti, confrontandoli con quelli che avete giocato per oggi, scoprirete se e quanto avete vinto. Siamo certi del fatto che il vostro obiettivo principale sia il milione di euro in palio col “5”, ma non c’è da disdegnare le altre categorie. Questi, dunque, sono minuti importanti per capire se c’è da festeggiare, se dovete rispolverare il vostro cassetto dove avete conservato quei sogni che per un motivo o per un altro non avete potuto esaudire. Con una vincita da un milione di euro c’è pure lo spazio per farsi un regalo e farlo pure alle persone care. Ma non lasciatevi distrarre da questi pensieri ora, perché è il momento di controllare la vostra giocata e verificare se sia vincente. (agg. di Silvana Palazzo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE?

Con l’estrazione del Million Day si apre ufficialmente la grande serata di concorsi. La dea bendata ha un gran bel da fare oggi tra numeri e premi da distribuire. Si parte appunto alle 19 con l’estrazione dei numeri vincenti di questo gioco che mette in palio un milione di euro. Finora ne sono stati distribuiti 118, quanti i vincitori del MillionDay. L’ultima vincita risale al 18 agosto 2020 e a festeggiare è stata Brescia. Oggi a chi toccherà? Il successo non è affatto scontato: bisogna centrare i cinque numeri vincenti per diventare milionari. Altrimenti bisogna “ripiegare” sulle altre categorie previste, che nello specifico sono quelle per il 4, 3 e 2. Ovviamente l’importo varia a seconda dei numeri che riuscite a indovinare. L’obiettivo resta l’intera cinquina non solo per entrare nella storia di questo gioco (e nel gruppo di ricchi vincitori), ma soprattutto per cambiare la propria vita.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Avete già pensato a come spendere l’eventuale vincita di un milione di euro? Sono tanti i progetti che potreste realizzare. Noi invece in questi minuti abbiamo dato uno sguardo alle statistiche del Million Day, nello specifico ai numeri ritardatari. Al primo posto c’è il 46 con i suoi 35 ritardi, mentre al secondo posto troviamo il 43 con le sue 33 assenze. A completare il podio è il 48, che si piazza al terzo posto con 27 ritardi. Sono 25 invece quelli del 26, davanti al 35 che invece di ritardi ne ha accumulati 24. Uno in più di 5 e 19, che sono davanti al 50, numero che invece è a quota 20 ritardi. A chiudere la top ten dei numeri ritardatari del Million Day ci pensano 18 e 40, rispettivamente a quota 17 e 16 ritardi. Come cambierà questa graduatoria dopo la nuova estrazione? Non ci resta che attendere i numeri vincenti per scoprirlo. Ora invece è il momento di augurarvi buona fortuna per l’estrazione di oggi del Million Day!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 AGOSTO 2020

19 – 21 – 35 – 38 – 41

