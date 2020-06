MILLION DAY/ Numeri vincenti 27 giugno 2020: estrazione di oggi

Signore e signori, ci siamo: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 27 giugno 2020. Come sempre, a fondo pagina potrete controllare i numeri ed effettuare le verifiche del caso. Conosceremo oggi il 108esimo vincitore del milione di euro messo in palio da Lottomatica? Pochi minuti e lo scopriremo, ma è necessario ricordare che questo non è l’unico premio messo in palio. Chi indovina quattro numeri si può consolare con 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi azzecca due numeri si deve accontentare di 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ricordiamo inoltre che da ora in poi è possibile piazzare giocate per l’estrazione di domenica 28 giugno 2020. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo appuntamento con il Million Day! (Aggiornamento di MB)

CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE?

É tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti, precisamente alle ore 19.00, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 27 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, l’ultima maxi vincita risale al 5 giugno 2020: premiato con un milione di euro un fortunato giocatore di Legnano, provincia di Milano. Conosceremo oggi il 108esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o dovremo attendere almeno fino a domani? Questo lo sapremo tra pochi minuti, ora è tempo di ultime scommesse per il Million Day: c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45 via ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina dorata è in programma quindici minuti più tardi: sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Manca davvero pochi all’estrazione del Million Day di oggi, è corsa alle ultime scommesse prima di conoscere i cinque numeri che potrebbero valere 1 milione di euro. Prendere parte al gioco Lottomatica è davvero semplice: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, me è possibile ricorrere anche a tipologie più articolate. Pensiamo alla giocata plurima, che prevede una somma di giocate singole, sempre con cinque numeri ed al costo di 1 euro. O ancora pensiamo alla giocata sistemistica, che prevede l’inserimento nella schedina da 6 a 9 numeri. In tal caso, è possibile distinguere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (126 combinazioni), il secondo ne sviluppa solo una parte e ha costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 GIUGNO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



