Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi sabato 6 giugno 2020

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi (CONTROLLALI A FINE PAGINA), sabato 6 giugno 2020. Come ormai ben sapete, a fondo pagina potete controllare la cinquina milionaria per le verifiche del caso, in alternativa si può andare a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Chi azzecca i cinque numeri si porta a casa 1 milione di euro, ma non dimentichiamo che ci sono anche i premi secondari: 1.000 euro chi azzecca quattro numeri, 100 euro per chi azzecca tre numeri e 2 euro per chi azzecca due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: vi diamo appuntamento a domani per una nuova estrazione dell’amato Million Day! (Aggiornamento di MB)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY?

Alle ore 18.45 scatterà il gong per le scommesse e quindici minuti più tardi ci sarà l’estrazione della cinquina vincente del Million Day, ma in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono scegliere una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma anche altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Ricordiamo che già subito dopo l’estrazione, precisamente dalle ore 19.05, sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domani, domenica 7 giugno 2020. (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO IL VINCITORE DI OGGI, CI SARÀ?

È tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 6 giugno 2020. Sono trascorsi sette giorni dall’ultima vittoria milionaria – registrata a Montemurlo, provincia di Prato – e c’è grande curiosità di conoscere il 107esimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica. Come dicevamo, tra pochi minuti è in programma l’estrazione, ma c’è ancora tempo di effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è consentito compilare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries del Million Day. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione della cinquina milionaria: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come dicevamo, c’è ancora tempo per effettuare le ultime giocate e per questo motivo vi presentiamo le principali statistiche del mondo Million Day. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: in prima posizione troviamo il 35, che vanta una frequenza di 44 estrazioni. Subito dietro troviamo 1 e 14, entrambi a quota 43 estrazioni. Il 18 vanta una frequenza di 40 estrazioni, mentre troviamo ben cinque numeri a quota 39 estrazioni: 16, 20, 40, 43 e 49. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: la medaglia d’oro va al 48, che manca all’appello ormai da 49 giorni. Subito dopo troviamo tre numeri a stretto giro di posta: 1, 7 e 53, rispettivamente assenti da 46, 45 e 44 estrazioni. Non si hanno notizie del 12 da 40 turni, mentre 23 e 22 non ci sono rispettivamente da 37 e da 31 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 GIUGNO 2020

10 – 14 – 17 – 26 – 41

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 GIUGNO 2020

10 – 14 – 17 – 26 – 41

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



