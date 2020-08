MILLION DAY/ Estrazione del 5 agosto 2020: ecco i numeri vincenti di oggi

E’ arrivato finalmente il momento di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, del Million Day che potrete consultare in fondo alla pagina per effettuare le verifiche del caso. Celebreremo oggi il 117esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o bisognerà attendere ancora qualche giorno? In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo che non è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti per portare a casa un premio: è possibile vincere anche con 4, 3 e 2 numeri azzeccati.Con quattro numeri indovinati sui cinque estratti, il premio è di 1.000 euro. Con tre numeri su cinque ci si assicura 100 euro, mentre con due numeri su cinque c’è un“rimborso” di 2 euro. Insomma, le possibilità di vincita sono numerose, ma il sogno di tutti è quello di sbancare il jackpot: 1 milione di euro, una cifra da sogno che potrebbe consentire di cambiare radicalmente vita. Appuntamento a domani, giovedì 6 agosto 2020, per la prossima estrazione del Million Day e buona fortuna! (Aggiornamento di MB)

CACCIA AL VINCITORE 117 DEL CONCORSO

Sono trascorsi tre giorni dall’ultima maxi-vincita, ma la corsa al milione di euro messo in palio dal Million Day non si ferma: appuntamento alle ore 19.00 con l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Come dicevamo, domenica è stata registrata la 116esima vittoria del jackpot della storia del gioco targato Lottomatica: premiato un fortunato scommettitore di Cologno al Serio, provincia di Bergamo. E chi sarà il 117esimo vincitore del Million Day? È ancora presto per dirlo, ma in questi minuti è possibile compilare le ultime scommesse del caso: è consentito giocare fino alle ore 18.45, scommesse aperte in ricevitoria, su piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Alle ore 19 è invece in programma l’estrazione della cinquina dorata, che potrà essere seguita su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione della cinquina vincente del Million Day di oggi, andiamo a ricordare quali sono le tipologie di giocata offerte da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. Infine, spazio alla giocata sistemistica: questa permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole – da 6 a 126 combinazioni – mentre il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 AGOSTO 2020

2 – 10 – 31 – 40 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



