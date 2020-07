Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 10 luglio 2020

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 10 luglio 2020. Sono trascorse più di tre settimane dall’ultima vittoria milionaria, registrata a Erba, e c’è grande curiosità di conoscere il 109esimo vincitore del maxi jackpot della storia del gioco targato Lottomatica. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime scommesse: ricordiamo che è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries. Come dicevamo, quindici minuti più tardi è in programma l’estrazione della cinquina che vale 1 milione di euro: sarà possibile seguirla l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day di oggi è tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche legate al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: in cima alla classifica troviamo in solitaria l’1, che vanta una frequenza di 43 estrazioni. 14 e 35 sono fermi a quota 41 estrazioni, mentre il 2 si afferma con 39 estrazioni. Ben cinque numeri del Million Day con frequenza di 38 estrazioni: parliamo di 11, 17, 40, 49 e 51. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il re della latitanza è il 55, di cui non si hanno notizie da 59 giorni. Il 28 è assente da 41 estrazioni, mentre il 31 manca all’appello da 36 turni. Il 10 non viene estratto da 32 giorni, mentre il 47 da 25 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 LUGLIO 2020

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



