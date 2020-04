MILLION DAY/ Numeri vincenti venerdì 24 aprile 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e focalizziamo la nostra attenzione sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari e sui numeri frequenti (CONTROLLA A FINE ARTICOLO I NUMERI USCITI). Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 12 che manca all’appello da 52 estrazioni. Seguono a stretto giro di posta 9 e 30, dei quali non si hanno notizie rispettivamente da 50 e da 47 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 41 (40 estrazioni), 36-32 (26 estrazioni) e 8 (24 estrazioni). Passiamo adesso ai frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 35 con le sue 47 estrazioni. La medaglia di bronzo va all’1 con le sue 45 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 14 con le sue 43 estrazioni. Segnaliamo inoltre le interessanti statistiche di 6 (41 estrazioni), 49 (39 estrazioni) e 18 (39 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

RIPARTE LA CACCIA AL VINCITORE DEL CONCORSO

Mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00, assisteremo all’estrazione di oggi, venerdì 24 aprile 2020. Come sempre, i cinque numeri vincenti saranno disponibili a fondo pagina. E’ passato poco meno di un mese dall’ultima vincita milionaria – 25 marzo a Pietra Ligure, provincia di Savona – c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 103esimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco targato Lottomatica. C’è tempo per le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è possibile giocare sulle piattaforme online o con l’applicazione My Lotteries, mentre non è possibile usufruire delle ricevitorie a causa dell’emergenza coronavirus. L’estrazione delle ore 19.00 sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Molti giocatori del Million Day stanno sfruttando questo lasso di tempo per compilare le ultime schedine. Come ormai ben sappiamo, è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, mentre il costo della giocata è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma è possibile optare anche per la giocata plurima o per la giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Ricordiamo che è possibile giocare su piattaforma online su Lottomatica (basta registrarsi ed è possibile ricevere un bonus benvenuto da 10 euro) e su app My Lotteries (su dispositivi iOS, Android e altri consultabili su Lottomatica).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 APRILE 2020

9 – 20 – 26 – 33 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



