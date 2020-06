Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi venerdì 5 giugno 2020

Pubblicità

Ci siamo, è tempo di verifiche: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 5 giugno 2020, e non ci resta che scoprire se festeggeremo il 107esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica. Come ormai ben sappiamo, chi indovina la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma sono previsti anche altri premi: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne azzecca tre su cinque si porta a casa 100 euro, mentre chi ne becca due su cinque si deve accontentare di 2 euro. Se non siete riusciti ad aggiudicarvi il maxi jackpot non disperate: pensate la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761, insomma, ci vuole tanta fortuna, tantissima. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO I NUMERI MENO FREQUENTI NELLA COMBINAZIONE VINCENTE

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day, è tempo di andare a conoscere quali sono le principali statistiche legate al gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 48, che manca all’appello ormai da 48 estrazioni. La medaglia d’argento spetta all’1, assente da 45 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 7, assente da 44 giorni. Non si hanno notizie del 53 da 43 estrazioni, mentre il 12 è latitante da 39 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: in prima posizione troviamo il 35, che vanta una frequenza di 44 estrazioni. 14 e 1 poco sotto a quota 43 estrazioni, mentre il 18 è fermo a 40 estrazioni. Segnaliamo infine il tris 16-40-49, che hanno una frequenza di 39 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

TORNA LA CACCIA AL VINCITORE DI STASERA

Manca poco all’estrazione di oggi del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 5 giugno 2020. Conosceremo già nelle prossime ore il 107esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica o dovremo attendere qualche altro giorno per incoronarlo? Questo lo sapremo tra non molto, ciò che è invece certo è che è possibile giocare fino alle ore 18.45: è possibile infatti compilare scommesse in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries del Million Day. Poi, quindici minuti più tardi, tutti muniti di schedine in mano per le verifiche del caso: alle ore 19.00 sarà possibile seguire l’estrazione della cinquina vincente su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Sulle pagine de IlSussidiario.net sarà invece possibile conoscere direttamente i numeri vincenti a fondo pagina.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Sono tre le tipologie di giocata del Million Day, partiamo dalla singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. In questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Passiamo adesso alla giocata plurima per il Million Day, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. In questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine, la giocata sistemistica: questa permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 GIUGNO 2020

20 – 24 – 26 – 38 – 43

20 – 24 – 26 – 38 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



