Million Day/ Numeri vincenti di Pasqua, oggi 12 aprile 2020

Oggi è il giorno di Pasqua, ma il Million Day non si ferma: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, domenica 12 aprile 2020. Continua, dunque, la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: avremo oggi il 103esimo vincitore della storia? Tra pochi istanti lo sapremo, ma c’è ancora tempo per effettuare le ultime giocate: il gong scatterà alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Vi ricordiamo che non è possibile compilare schedine in ricevitoria – sia perchè è Pasqua, ma soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus – ma è possibile comunque giocare online o grazie all’applicazione My Lotteries. Vedere l’estrazione è semplicissimo: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma potrete certamente conoscere la cinquina vincene anche sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi si affida sempre agli stessi numeri ma anche chi li “tira a caso”, anche se la maggior parte dei giocatori del Million Day si affida alle statistiche, in particolare ai numeri frequenti ed ai numeri ritardatari. Ma quali sono? Partiamo dai frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più volte: in cima alla classifica troviamo a pari merito 1 e 35, entrambi a quota 44 estrazioni. Subito dietro c’è il 14 con le sue 42 estrazioni, seguito dal 6 a quota 40 estrazioni. Segnaliamo infine il 50, fermo a quota 39 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: continua la latitanza del 44, del quale non si hanno notizie da 69 estrazioni. Medaglia d’argento al 12 e medaglia di bronzo al 9, assenti rispettivamente da 40 e 38 estrazioni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 30-22 (35 estrazioni), 25 (32 estrazioni) e 4 (28 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 APRILE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



