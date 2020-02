MILLION DAY/ Numeri vincenti di sabato 22 febbraio 2020: estrazione di oggi

Mancano pochi minuti all’estrazione di oggi – sabato 22 febbraio 2020 – del Million Day (controlla a fine pagina i numeri vincenti): siamo in attesa di conoscere il nuovo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica. C’è chi si affida al caso e chi, invece, gioca sempre gli stessi numeri per un motivo particolare: come accade per Lotto e Superenalotto, però, gran parte dei giocatori del Million Day si affida alle statistiche. Snoccioliamo qualche dato interessante partendo dai numeri ritardatari: in testa a questa speciale classifica troviamo il 27, che manca all’appello ormai da 54 estrazioni. Subito dopo troviamo il numero 40, latitante da 32 turni, ed il duo 11-3, assente da 30 estrazioni. Da non sottovalutare il ritardo di 43 (29 estrazioni), 6 (25 estrazioni) e 29 (24 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più volte: il numero più fortunato è l’1, estratto in 44 occasioni, incalzato da 10 e 9, entrambi protagonisti di vittorie per 43 volte. Attenzione anche a 35 (42 estrazioni) e 6 (41 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY?

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, sabato 22 febbraio 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica, stiamo infatti cercando il 100esimo vincitore del jackpot: l’ultima super vincita è stata registrata lo scorso 13 febbraio 2020 a Fano, non ci resta che attendere per sapere se festeggeremo il winner a tre cifre in questo weekend. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione dei numeri vincenti è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00. Ricordiamo che l’estrazione sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 22 FEBBRAIO 2020

Cosa bisogna fare per giocare al Million Day? E’ semplicissimo, è possibile infatti utilizzare diverse piattaforme per effettuare la propria scommessa: in ricevitoria, sull’app My Lotteries (dispositivi iOS, dispositivi Android e altri dispositivi) o online. Con quest’ultima tipologia, è possibile ottenere un bonus da 10 euro (Bonus Benvenuto MillionDAY, 10 euro dopo la prima ricarica). L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma i giocatori del Million Day possono optare anche per altre due tipologie di giocata: la giocata plurima o la giocata sistemistica. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la giocata sistemistica permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: la prima sviluppa tutte le possibili giocate, la seconda solo una parte delle possibili giocate.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 FEBBRAIO 2020

13 – 22 – 25 – 26 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



