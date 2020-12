MILLION DAY/ Numeri vincenti: estrazione di oggi 26 dicembre 2020

La lista dei vincitori del Million Day potrebbe aumentare oggi con la nuova estrazione dei numeri vincenti. Se siete pronti a scoprirli, siete allora nel posto giusto, perché li abbiamo raccolti in diretta per permettervi di controllare subito la vostra giocata e scoprire se quella di Santo Stefano è una giornata fortunata e di festa a prescindere dal Natale. Non dovete fare altro che prendere la vostra giocata e confrontare la combinazione in vostro possesso con i numeri vincenti nella speranza che ci sia una piena corrispondenza. In caso di “5” infatti si materializzerà il milione di euro in palio, col “4” invece si vincono mille euro. Bisogna invece accontentarsi di 50 euro per il “3” e due euro con il “2”. La vincita massima al Million Day è di un milione di euro a schedina per giocata Singola o Plurima, mentre l’importo vincita massima a schedina con una giocata Sistemistica è di 1.023.080 con una combinazione da nove numeri. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 DICEMBRE 2020

3 – 6 – 22 – 46 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ UN VINCITORE PER SANTO STEFANO?

C’è grande attesa per l’estrazione di oggi del Million Day. Dopo l’appuntamento di Natale, il gioco di Lottomatica torna protagonista il giorno di Santo Stefano. Tra un’abbuffata e l’altra, dunque, c’è spazio per i numeri vincenti del MillionDay. Il concorso di oggi, sabato 26 dicembre 2020, potrebbe rivelarsi ben più fortunato delle vostre giocata a tombola, doverosamente a distanza, a causa di questo Natale “ristretto” ai tempi del Covid. Il bottino del resto è ben più allettante: centrando i cinque numeri vincenti, infatti, si può vincere un milione di euro.

Ciò anche con una giocata di un solo euro, l’importo infatti richiesto per la cosiddetta giocata singola. Un piccolo investimento che può valere tanto, una nuova vita, considerando quel che si può fare con questo importo. Ma non fantasticate troppo, perché rischiate poi di non farvi trovare pronti per l’estrazione del Million Day che anche oggi è in programma alle 19.

MILLION DAY, LE STATISTICHE: I NUMERI RITARDATARI

In attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, possiamo approfondire le statistiche e scoprire quali sono quelli ritardatari. L’estrazione di oggi potrebbe infatti regalarci anche su questo delle sorprese. E allora scopriamo la classifica, con il 24 al primo posto con le sue 58 estrazioni di ritardo. Il 38 invece manca da 44 appuntamenti, quindi si conferma al secondo posto. Terzo, quindi gradino più basso del podio, per il 12 che invece non si fa vedere da 39 concorsi. Al quarto posto il 3 che segue invece con 37 ritardi. Sono 33 invece per il 18, che si piazza al quinto posto davanti al 48, che invece è a quota 30. Alle sue spalle c’è il 55, assente da 26 estrazioni del MillionDay. Dietro di lui una coppia che non si fa vedere da 23 appuntamenti con la fortuna: si tratta dei numeri 33 e 13. A completare la top ten è il 49, che finora ha disertato 19 estrazioni del Million Day.

