Million Day/ Numeri vincenti di venerdì 21 febbraio 2020

E’ tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day: appuntamento oggi, venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 19.00 per scoprire quali sono i numeri vincenti. Non è stato ancora celebrato il centesimo vincitore milionario e c’è grande attesa per scoprire chi si assicurerà il jackpot del gioco targato Lottomatica. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione avverrà quindici minuti dopo: sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Giocare al Million Day è facilissimo ed è possibili utilizzare diverse piattaforme per effettuare la propria scommessa: in ricevitoria, sull’app My Lotteries (dispositivi iOS, dispositivi Android e altri dispositivi) o online. Quest’ultima possibilità consente di ottenere anche un interessante bonus (Bonus Benvenuto MillionDAY, 10 euro dopo la prima ricarica).

MILLION DAY, ESTRAZIONE VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020

Vi abbiamo spiegato dove è possibile giocare al Million Day, ora scopriamo come si gioca. Anche in questo caso è semplicissimo: l’importo di ciascuna giocata è di 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma i giocatori posso optare anche per altre tipologie. Una delle più amate è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica: questa permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il sistema Integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, dunque da 6 a 126 combinazioni, mentre il sistema Ridotto sviluppa solo una parte delle giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. Ora non ci resta che giocare: in bocca al lupo a tutti, a più tardi per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 FEBBRAIO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



