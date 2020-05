Million Day/ Numeri vincenti domenica 3 maggio 2020

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i numeri vincenti di oggi, domenica 3 maggio 2020. E’ trascorso più di un mese dall’ultima vittoria milionaria, registrata il 25 marzo a Pietra Ligure (Savona), e in tanti si chiedono se oggi sarà il giorno giusto per incoronare il 130esimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco targato Lottomatica. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate: come ben sappiamo, non è possibile scommettere in ricevitoria per le disposizioni legate all’emergenza coronavirus, ma è comunque possibile giocare su piattaforme online o sull’applicazione My Lotteries. A fondo pagina potrete trovare la cinquina vincente per le verifiche del caso, mentre è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 3 maggio 2020, andiamo ad analizzare quali sono le principali statistiche da attenzionare in relazione alle giocate effettuate dagli scommettitori. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: resta in cima alla classifica il 30, che manca all’appello ormai da 56 estrazioni. La medaglia d’argento va al 41, di cui non si hanno notizie da 49 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 27, assente da 30 turni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 47 (23 estrazioni), 34 (23estrazioni) e 4 (22 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in vetta c’è il 35 con 45 estrazioni, tallonato dal tandem 1-14, entrambi a 44 estrazioni. Terzo posto per 49-18-6 con 40 estrazioni. Da non sottovalutare la frequenza del tandem 40-20 (39 estrazioni) e del 1’ (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 MAGGIO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA