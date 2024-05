Million Day, numeri vincenti e cinquine di oggi/ Estrazione del 15 maggio 2024

Cosa fareste se aveste la possibilità di vincere un milione di euro? I desideri di ognuno di noi sono tanti e molto differenti tra loro: rispecchiano cultura, personalità, background personale, sogni e bisogni. C’è chi comprerebbe una villa al mare, chi una casa nuova per se stesso o magari per i propri figli, chi aprirebbe un’attività, chi acquisterebbe una barca o ancora chi li spenderebbe tutti in viaggi per conoscere il mondo in ogni suo angolo. I desideri di ciascuno sono tanti, diversi e spesso anche un po’ utopici. Tutto questo, però, può diventare realtà sfidando la sorte e la fortuna con i concorsi fortunati Sisal, in primis il Million Day, che per modalità e caratteristiche resta il più amato dagli italiani.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 14 maggio 2024: le cinquine

Il gioco del Million Day ha come caratteristica principale la quotidianità: fa compagnia ai giocatori ogni giorno, ben due volte al giorno, alle 13 e poi alle 20.30. Per questo motivo è davvero molto amato, perché si tratta di un appuntamento fisso e familiare che viene visto dai giocatori come una certezza, una garanzia. L’estrazione più amata è quella serale, che conta più giocate rispetto a quella dell’ora di pranzo: probabilmente perché gli italiani vogliono vivere live la scoperta della combinazione vincente e l’orario delle 20.30, dopo una giornata di lavoro, è perfetto per vivere l’estrazione in totale relax, con la speranza di aver portato a casa qualche soldino interessante. Ora che abbiamo ricordato alcune informazioni utili in merito al gioco, andiamo a scoprire i numeri fortunati!

MILLION DAY DI OGGI, LE COMBINAZIONI VINCENTI

ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 22 – 25 – 30 – 50

EXTRA MILLION DAY: 26 – 28 – 34 – 51 – 53

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











