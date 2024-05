Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 14 maggio 2024: le cinquine

Come ogni giorno torna l’appuntamento più atteso da milioni di italiani, quello con uno dei giochi più fortunati e amati da tanti giocatori che ogni giorno scelgono di tentare la fortuna nella speranza di portare a casa qualche soldino che potrebbe migliorare la vita ad ognuno. Parliamo ovviamente del Million Day, il concorso che fa compagnia ogni giorno a tantissimi italiani, essendo un appuntamento quotidiano che non si stoppa mai, neppure nel weekend. Anche oggi torna infatti la doppia estrazione e di conseguenza anche la doppia possibilità di vincere premi importantissimi al concorso, che in palio mette fino a un milione di euro. La cosa che più piace ai giocatori di questo concorso è il costo, davvero irrisorio: una giocata semplice costa infatti appena un euro.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi 13 maggio 2024

Dunque, puntando appena un euro, si potrebbe moltiplicare la giocata per ben un milione, essendo questo il massimo in palio al concorso, come ci dice anche lo stesso nome del gioco. A vincere un milione di euro sono ogni mese una serie di giocatori: aprile, ad esempio, è stato un mese particolarmente fortunato che ha regalato tante giocate milionarie. Anche il mese di maggio ha regalato già alcune vittorie interessanti: in particolare, il 6 del mese ha vinto un giocatore di Milano con una giocata online avanzata in serata, con l’estrazione delle 20.30 a regalare il sogno di un milione. Qualche giorno dopo, invece, la vittoria è arrivata a Rivarolo Canavese.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 12 maggio 2024

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 18 – 19 – 34 – 47 – 51

EXTRA MILLION DAY: 5 – 14 – 20 – 36 – 41

ORE 20.30

MILLION DAY: – 4 – 28 – 30 – 40 – 46

EXTRA MILLION DAY: – 16 – 19 – 35 – 41 – 47

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 11 maggio 2024: ha ragalato grandi vincite?

© RIPRODUZIONE RISERVATA