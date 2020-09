Million Day/ Numeri vincenti: ecco la cinquina di oggi, domenica 20 settembre 2020

Eccoci pronti ad un nuovo concorso Million Day, in scena oggi domenica 20 settembre alle ore 19 in punto. La nuova combinazione con i cinque numeri estratti permettono di verificare prontamente se è stata realizzata o meno l’imponente vincita del valore di un milione di euro messa in palio con la principale vincita, ovvero indovinando tutti e cinque i numeri che vanno a comporre la nuova combinazione fortunata. Scopriremo quindi a breve se è tempo di festeggiare il 123esimo giocatore fortunato o se invece dovremo rimandare le speranze al nuovo appuntamento che si rinnoverà domani, come sempre alla medesima ora. Ricordiamo che l’ultimo appassionato del Million Day che è riuscito a mettere a segno tutti e cinque i numeri della combinazione fortunata si trovava a Scandicci, in provincia di Firenze quando la Dea Bendata ha bussato alla sua porta, lo scorso sabato 12 settembre. Fino ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 284 milioni di euro. Oltre al milione di euro che è possibile mettere a segno grazie al “5”, ci sono infatti altre interessanti vincite, come quella da mille euro che sarà possibile intascare realizzando il “4”.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 SETTEMBRE 2020

22 – 31 – 25 – 33 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME SI GIOCA

Ciò che rende affascinante il Million Day è la semplicità con la quale sarà possibile scegliere i propri numeri fortunati e sperare di poter dare una svolta decisiva alla propria vita. Cinque numeri scelti da una rosa tra 1 e 55 compresi sono sufficienti per ottenere il premio massimo del valore di un milione di euro e realizzare finalmente i propri sogni. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti, ma perchè non continuare a sognare in grande? L’appuntamento con la fortuna è ogni giorno alle ore 19.00 in punto. Oltre a recarsi nella tradizionale ricevitoria fisica sarà possibile anche giocare online, registrandosi sul sito di Lottomatica, ricaricando e sfruttando la possibilità di poter usufruire di un importante bonus del valore di 10 euro da sfruttare per le proprie giocate. Comoda anche l’app ufficiale My Lotteries attraverso la quale oltre ad eseguire la nuova giocata giornaliera sarà possibile verificare i numeri estratti nell’ultimo concorso della lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Oltre alla giocata semplice al costo di 1 euro a schedina, inoltre, sarà possibile dilettarsi con quella sistemica per veri esperti che sognano in grande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA