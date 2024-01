Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 27 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI

Il weekend è cominciato ma anche oggi ci sarà il classico appuntamento con il fortunato gioco del Million Day, concorso quotidiano che mette in palio premi importanti che arrivano fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome del gioco. Si tratta di un concorso quotidiano, che non va mai in vacanza e che anche il sabato e la domenica ci fa compagnia, così come ogni giorno segnato in rosso sul calendario. Un gioco al quale si può partecipare seguendo poche semplici regole: basta infatti scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un solo euro. In seguito potrà essere effettuata un’altra giocata, con un altro euro: in questo caso si parteciperà all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale si possono vincere fino a 100.000.

Il massimo premio in palio al Million Day è da un milione di euro ma non sempre si riuscirà nell’impresa. L’ultima volta ci è riuscito, solo pochi giorni fa, un giocatore di Roma, il 24 gennaio. Con una giocata serale, nell’estrazione delle 20.30, il fortunato ha vinto la massima cifra in palio diventando il 276° milionario. Il 9 gennaio, sempre con una giocata serale, a Milano aveva vinto un altro giocatore. Il giorno prima la fortuna aveva invece baciato Rende, in provincia di Cosenza, questa volta con la giocata giornaliera, quella delle 13. Sono infatti due le estrazioni quotidiane del concorso, che non offre solamente il premio da un milione ma tanti altri interessanti.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 31 – 38 – 41 – 42 – 43

EXTRA MILLION DAY: 13 – 20 – 27 – 28 – 46

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











