Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 10 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

24 – 38 – 43 – 50 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

13 – 21 – 22 – 33 – 52

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 27 – 32 – 34 – 36

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

4 – 11 – 23 – 35 – 54

MILLION DAY, NUOV ESTRAZIONE IN QUESTO VENERDÌ. OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Nuovo appuntamento con il Million Day anche in questo venerdì 10 novembre. Il weekend è alle porte e porta con sé progetti per i due giorni di relax che ci aspettano. C’è chi passerà il sabato e la domenica in famiglia, chi invece ne approfitterà per una gita fuori porta con gli amici e chi invece si dedicherà al relax. Qualunque sia il programma, non cambierà certamente l’appuntamento con il Million Day, che anche il venerdì, il sabato e la domenica ci fa compagnia.

Il gioco offre due possibilità di vincita: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Infatti, ci sono due estrazioni e in ognuna si può vincere un milione di euro. Per sperare nella maxi vincita, basta scegliere cinque numeri e puntare su di essi un euro. C’è poi anche la possibilità di giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day.

VINCITE MILLION DAY: DA QUANTO MANCA IL MILIONE

Giocare al Million Day è semplice e veloce: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e attendere le due estrazioni. La speranza di chi gioca è ovviamente quella di portare a casa un milione, ma non sempre avviene. Ricordiamo che le categorie di vincita partono già da due numeri indovinati ma l’obiettivo di tutti è ovviamente quella di centrare i cinque numeri. L’ultima vittoria milionaria è arrivata solo pochi giorni fa, l’8 novembre, a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Si tratta della prima vittoria del mese di novembre. La precedente era arrivata il 14 ottobre, dunque quasi un mese prima dell’ultima, ad Alessandria. Precedentemente, aveva vinto un giocatore di Borgo Val di Taro (PR) un mese prima, il 16 settembre, mentre a Roma c’era stata un’altra vincita il 14 settembre. Sempre nella Capitale c’era stata un’altra vittoria il 1 settembre.

