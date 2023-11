Million Day: numeri vincenti/ Ecco l’estrazione delle cinquine di oggi 14 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI

È appena iniziata una nuova settimana d’autunno e dopo l’appuntamento di ieri, torna doppio anche in questo martedì. Riuscirà qualcuno in questo 14 novembre a portare a casa un bel premio con il Million Day? Lo scopriremo prestissimo. Ricordiamo che sono poche le regole per partecipare al concorso che offre la possibilità di diventare milionari ben due volte al giorno. La prima estrazione c’è infatti alle 13 mentre la seconda alle 20.30.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In attivo le cinquine di oggi 13 novembre 2023

Per entrambe basta scegliere cinque numeri e puntare un euro e poi, ovviamente… Sperare che siano tra quelli fortunati! Non dimentichiamo infatti che per vincere il massimo premio bisognerà indovinare i cinque numeri ma qualora non riuscisse il colpaccio, si potrebbe portare a casa già qualcosina indovinando già due minuti. I premi andranno via via a salire, fino a raggiungere un milione.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Arrivano le cinquine di oggi 12 novembre 2023

EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE AL FORTUNATO CONCORSO AGGIUNTIVO

Non solo Million Day, non solo un milione. Al fortunato gioco quotidiano, che non va mai in vacanze e offre estrazioni 365 giorni l’anno, festivi compresi, si può vincere anche in un secondo concorso. Infatti in abbinamento a quello principale del Million Day c’è anche un altro gioco, chiamato Extra Million Day. Questo secondo concorso offre allo stesso modo la possibilità di vincere una cifra importante: 100.000 euro per 5 numeri indovinati.

Sì perché infatti il modus operandi è lo stesso: scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 puntare su di essi un euro, in aggiunta al gioco principale. I due concorsi sono complementari: si può infatti vincere ad entrambi. I premi, come abbiamo visto, sono diversi ma certamente anche l’Extra Million Day è molto interessante e per questo migliaia di giocatori ogni giorno puntano su di esso un euro in più! Ricordiamo infine che i numeri di questo secondo concorso vengono estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi, sabato 11 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 16 – 32 – 38 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

19 – 27 – 39 – 41 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA