Million Day: numeri vincenti/ Ecco l’estrazione delle cinquine di oggi 9 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE

Un nuovo appuntamento con il Million Day in questa giornata di giovedì 9 novembre. Come accade ogni giorno, sono due le estrazioni: una alle 13 e una alle 20.30. Un doppio appuntamento, dunque, nel quale è possibile tentare di vincere fino a un milione di euro. Il massimo premio del concorso, infatti, è proprio quello da un milione, come dice lo stesso nome del gioco. Le categorie di vincita, però, sono varie e partono già da due numeri indovinati: i premi, però, andranno ovviamente a salire.

È possibile poi giocare anche al gioco dell’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale si può partecipare aggiungendo solamente un altro euro. A questo secondo concorso, si può giocare scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, così come al gioco principale. Le regole sono dunque molto molto semplici.

MILLION DAY: DA QUANTO MANCA UN MILIONE?

Al Million Day si può vincere fino a un milione. È certamente questo l’obiettivo dei tanti giocatori che quotidianamente tentano la fortuna, cercando di portare a casa la maxi cifra. Non sempre, però, ci riescono. La vittoria da sei zeri è arrivata l’ultima volta il 14 ottobre, dunque quasi un mese fa. Si è trattato dell’unica vincita del mese di ottobre, visto che dopo quella di Alessandria non c’è stata nessun’altra fortunata vittoria milionaria. Quasi un mese prima, il 16 settembre, aveva vinto un giocatore di Borgo Val di Taro (PR). Sempre a settembre aveva vinto anche un giocatore di Roma, più precisamente il 14 settembre. Sempre nella Capitale, il 1 del mese, c’era stata un’altra vincita ma online. Ad agosto invece solo una vittoria, il 19 del mese, a Sirmione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 8 – 38 – 49 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

12 – 14 – 27 – 41 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

