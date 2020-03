Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 15 marzo 2020

Il Million Day con il suo appuntamento quotidiano torna nella domenica odierna, 15 marzo 2020, per regalare nuove emozioni. L’Italia intera è ferma ormai da giorni a causa dell’emergenza Coronavirus, ed a ridare un pizzico di speranza ci pensa la lotteria a premi fissi targata Lottomatica, che per l’occasione ha in serbo alle ore 19.00 in punto una nuova estrazione durante la quale sarà possibile conoscere i nuovi cinque numeri vincenti estratti. Le possibilità di poter essere raggiunti dalla fortuna (ed in questo periodo non è argomento semplice) sono da mettere a punto al massimo entro le 18.45. In che modo? Eseguendo la nuova giocata per l’estrazione odierna e quindi scegliendo cinque numeri tra 1 e 55 da mettere in schedina. Alla luce delle limitazioni imposte, sarebbe opportuno limitare le proprie uscite al fine di recarsi presso la più vicina ricevitoria fisica, ma in questo caso non ci sono problemi: coloro che vorranno comunque tentare la fortuna potranno farlo eseguendo la giocata online, tramite sito Lottomatica o in alternativa scaricando l’app gratuita My Lotteries che permette non solo di effettuare la giocata ma anche di poter visionare i numeri vincenti al termine di ciascuna estrazione ed eventualmente di poter consultare le precedenti giocate eseguite nei giorni scorsi.

MILLION DAY, VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE

Sono già 100 i giocatori che da febbraio 2018 ad oggi hanno vinto un milione di euro al Million Day, ovvero il premio massimo messo ogni giorno in palio. Proprio così: mettendo in fila i cinque numeri estratti della combinazione vincente la vincita possibile è pari ad un milione – da qui il nome della lotteria – che è possibile collezionare ogni giorno. La centesima vincita è stata realizzata lo scorso 22 febbraio a Palermo, ma già si attende la vincita successiva che, in tempi come questo, potrebbe far scattare la solidarietà al fortunato concorrente, che potrebbe decidere di mettere parte della vincita a disposizione di ospedali d’Italia sempre più in affanno per l’emergenza Coronavirus. Oltre alla vincita maggiore ricordiamo tuttavia che sarà possibile collezionare un bel gruzzoletto anche con il “4” del valore di mille euro per un totale di oltre 30mila vincite collezionate. Fino ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 244 milioni di euro. Previste vincite anche con “3” del valore di 50 euro e con il “2” pari a 2 euro, l’equivalente di una doppia giocata alla lotteria a premi fissi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 MARZO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA