Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 23 marzo 2024

Ogni giorno c’è un appuntamento fisso per tutti i giocatori che amano sfidare la sorte: quello del Million Day. Si tratta di un concorso quotidiano con due appuntamenti al giorno: il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Una doppia occasione per sfidare la sorte e vincere premi importanti che partono da due numeri indovinati fino ad arrivare a cinque. Quando verranno centrati tutti e cinque si arriverà al premio massimo, quello da un milione di euro. Per partecipare al gioco basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55: ogni giocata ha il costo di un euro ed è possibile anche ripeterla per un certo numero di estrazioni, giocando in abbonamento. Si può poi aggiungere la giocata extra del secondo concorso, l’Extra Million Day: le regole sono le stesse ma i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. In questo caso il premio massimo è di 100.000 euro.

Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti delle cinquine di oggi 22 marzo 2024

Dopo aver visto le regole del concorso, andiamo a vedere anche ogni quanto si vince a questo gioco, che come abbiamo detto ci fa compagnia quotidianamente con due estrazioni. Andare a premio ha una probabilità di circa 1 su 17. Per una giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8. Indovinare due numeri vede invece una probabilità di 1 su 17.7. Quando vengono indovinati invece 3 numeri? La possibilità è di 1 su 284. 1 su 13.915 le probabilità di indovinare 4 premi mentre 1 su 3.478.761 quella di centrare i 5 numeri.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 10 – 27 – 44 – 46

EXTRA MILLION DAY: 1 – 3 – 5 – 17 – 28

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

