Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 24 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE REGOLE DEL GIOCO

Il Million Day è un gioco quotidiano che offre la possibilità di giocare due volte al giorno, alle 13 e poi alle 20.30. Il concorso presenta tre modalità di gioco: Singola, Plurima o Sistemistica. Come ci spiega proprio il sito del concorso, la giocata Singola prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, compresi tra 1 e 55. Il costo della giocata è fisso a 1€ ed è possibile giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi per un massimo di 20 estrazioni. La giocata Plurima consente invece di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole. Anche in questo caso per ogni giocata dovranno essere scelti 5 numeri, tra 1 e 55, e al costo di 1€. Anche per questo concorso esiste la possibilità di giocare in abbonamento per un massimo di 5 estrazioni.

Estrazione Million Day/ Cinquine dei numeri vincenti di oggi 23 marzo 2024

Il terzo tipo è la giocata Sistemistica che consente la combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. È possibile giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni e il costo è di 1€ ciascuna, anche in questo caso. A tutte le tre modalità di gioco si può aggiungere anche il concorso dell’Extra Million Day che dà una nuova chance ai propri numeri. In questo caso i numeri da scegliere sono sempre cinque e dovranno essere compresi allo stesso modo tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale.

Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti delle cinquine di oggi 22 marzo 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 7 – 18 – 32 – 35 – 42

EXTRA MILLION DAY: 15 – 33 – 39 – 43 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA