Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 28 marzo 2024

Torna anche oggi l’appuntamento con il Million Day, il concorso quotidiano che offre due estrazioni al giorno: la prima è alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare al gioco basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55: su questi andrà puntato un euro, prezzo fisso dell’estrazione. A questa si potrà giocare poi anche in abbonamento ripetendo dunque la giocata con i propri numeri preferiti per un certo numero di volte. La giocata potrà inoltre essere semplice, plurima o sistemistica. C’è inoltre anche una seconda possibilità di vincita: quella dell’Extra Million Day. A questo secondo concorso si può giocare seguendo le stesse regole del primo ma in questo caso i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Dunque il sistema del gioco permette di vincere a entrambi i concorsi.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri le estrazioni di oggi 27 marzo 2024

Per il Million Day il massimo in palio è un milione di euro mentre per quello secondario, sono 100.000 euro quelli in palio. Dopo aver visto le regole del Million Day, andiamo a scoprire anche qualche statistica in merito al gioco, che potrà aiutarci nella scelta dei numeri da giocare nella speranza che siano quelli fortunati dell’estrazione prescelta. Partiamo dalla statistica dei numeri frequenti del Million Day, ossia quelli che si sono visti più spesso negli ultimi 365 giorni. Quello più visto è il 54, presente per 94 estrazioni. Al secondo posto il 25 con 82 estrazioni mentre a 81 presenze troviamo i numeri 17 e 7. Sono 12 le presenze del numero 78. Per l’Extra Million Day, invece, il numero 41 si è visto 87 volte, seguito dal 25 a quota 79 estrazioni. Sono 78 le estrazioni dei numeri 38 e 14 mentre per il 19 le presenze sono 77.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 26 marzo 2024: le combinazioni

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 21 – 44 – 53 – 54

EXTRA MILLION DAY: 3 – 12 – 33 – 51 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA