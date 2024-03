Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 8 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE STATISTICHE

Ogni giorno il Million Day ci offre la possibilità di giocare in due appuntamenti diversi, uno alle 13 e uno alle 20.30. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 al costo di un solo euro. Si può poi scegliere tra giocata semplice, plurima o sistemistica o ancora giocare in abbonamento fino a 10 estrazioni differenti, con gli stessi numeri. Ma come scegliere i numeri sui quali puntare al Million Day? La combinazione perfetta è quella dei propri numeri preferiti, che sono sicuramente sempre i migliori da giocare. Sicuramente le statistiche ci possono aiutare. Partiamo dai numeri ritardatari. In assoluto, quello che manca di più è il 41 che non si vede da 20 estrazioni. Il 43 invece non si vede da 28 volte mentre il 3 da 14. Seguono il 35 e il 4 da 12 estrazioni mentre il 21 è a quota 10 assenze.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 7 marzo 2024: arrivate le cinquine

Per quanto riguarda i singoli concorsi, per il Million Day il numero 36 non si vede da 51 estrazioni seguito dal 42 che manca da 38 e il 46 che invece manca da 26. 25 le assenze del numero 41 mentre sono 22 quelle del 10. Per l’Extra Million Day invece il 21 manca da 39 estrazioni mentre l’1 da 36. A 32 assenze troviamo il 22 mentre a 28 il 4. 24 le assenze del numero 43. A proposito di Extra Million Day: ricordiamo che si tratta di un concorso aggiuntivo al quale si può giocare aggiungendo un euro al gioco principale. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e compresi tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso primario.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti delle ciquine di oggi, 6 marzo 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 12 – 22 – 25 – 28 – 47

EXTRA MILLION DAY: 1 – 4 – 11 – 23 – 39

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 5 – 12 – 27 – 32 – 39

EXTRA MILLION DAY: 14 – 25 – 30 – 50 – 54

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 5 marzo 2024: le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA