ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 6 gennaio 2020

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 6 GENNAIO 2020

Anche l’estrazione dell’Epifania del Million Day è stata messa a segno da pochi minuti portando ai nuovi numeri vincenti che potrete subito scovare in fondo alla pagina. Chissà se tra quelli estratti compaiono anche i fortunati numeri presenti sulla schedina che state stringendo tra le mani in questo momento… La Befana avrà contribuito a chiudere in maniera degna le festività natalizie? Se così non fosse, non demordete in quanto le occasioni per diventare milionari si ripresenteranno ancora domani alle ore 19.00 in punto. Intanto, oggi potreste incontrare qualche difficoltà a verificare l’ultima estrazione messa a segno direttamente in ricevitoria proprio alla luce del giorno di festa, ma non tutto è perduto. L’app My Lotteries ed il sito Lottomatica vi saranno di grande aiuto (oltre alle nostre pagine web) in quanto vi permetteranno di verificare in tempo reale la vostra giocata e scoprire se andrete a far parte dell’Olimpo dei milionari che da febbraio 2018 ad oggi hanno avuto la propria occasione.

ATTESA PER IL MILLION DAY DI OGGI

Il Million Day non si ferma neppure nel giorno della festività dell’Epifania. Anche oggi, 6 gennaio 2020, potrebbe essere l’occasione giusta per dare una svolta radicale alla propria vita grazie ai numeri vincenti (che troverete a fondo pagina) della lotteria a premi fissi quotidiana. Siamo giunti alla sesta estrazione del nuovo anno, ancora poco generoso nei confronti dei tanti concorrenti che ogni giorno incrociano le dita nella speranza di mettere a segno la vincita da un milione di euro realizzabile indovinando l’intera combinazione. Cinque i numeri che occorre centrare nel Million Day, scelti da una rosa da 1 a 55, ma niente paura, in quanto sarà possibile portarsi a casa anche un gruzzoletto inferiore al premio maggiore ma che comunque non andrebbe sottovalutato. Parliamo naturalmente del secondo maggiore premio messo in palio, del valore di mille euro e fattibile intercettando quattro dei numeri vincenti della cinquina estratta alle ore 19.00 in punto. Chissà se in questa giornata di festa che va a chiudere definitivamente le festività natalizie, si andrà ad aggiungere alla lista dei vincitori milionari uno (o più) dei giocatori più affiatati e fedeli del gioco iniziato nel febbraio di due anni fa.

MILLION DAY: COME VERIFICARE LE VINCITE

Fino alla fine dello scorso anno, il Million Day ha fatto registrare 92 milionari: sono state queste le vincite da un milione di euro collezionate in quasi due anni dall’esordio del gioco di Lottomatica che ogni giorno appassiona migliaia di concorrenti e che ha distribuito notevoli premi (oltre 220 milioni di euro), in tutta Italia, da Nord al Sud. Le vincite da mille euro sono state oltre 25mila, ma poi ci sono quelle minori di 50 euro (per il “3”), fino al premio di consolazione di 2 euro per il “2”. Se hai eseguito una tua giocata anche nei giorni scorsi, potrai sempre verificarla oltre che sulle nostre pagine web anche sul sito Lottomatica. Basterà inserire il numero seriale presente sotto al codice a barre che si trova sul retro dello scontrino di gioco fornito dal ricevitore per scoprire subito se si è trattata di una giocata vincente. La verifica della vincita può avvenire a partire dal giorno seguente all’estrazione ed entro 60 giorni. Ovviamente potrà essere utile anche l’app My Lotteries dalla quale sarà possibile non solo verificare le eventuali vincite (semplicemente inquadrando lo scontrino di gioco) ma anche realizzare le giocate giornaliere.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 6 GENNAIO 2020

2- 17- 33 – 34 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA