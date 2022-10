Million day, numeri vincenti/ Estratte oggi giovedì 20 ottobre 2022

MILLION DAY, LA VINCITA SI AVVICINA?

Come ogni giorno, anche oggi, giovedì 20 ottobre, attendiamo con pazienza che vengano estratti i nuovi numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay. La prima estrazione, come d’abitudine, dovrebbe essere fatta alle 20:30 e seguirà subito quella dei numeri Extra. Nel corso di ottobre sembra che la Dea Bendata non abbia ancora voluto premiare nessun giocatore, ed infatti l’ultima vincita registrata dal sistema risale ancora al 12 settembre, con un scommessa piazzata da Roma.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 ottobre 2022: le cinquine

Non si può escludere, dunque, che la fortuna decida di premiare qualche giocatore del Million Day o dell’Extra MillionDay proprio in queste ultime giornate di ottobre. Per giocare, lo ricordiamo, la giocata minima è di 1 euro per scommettere su 5 numeri. Se qualche giocatore fosse, invece, indeciso sulle cinquine, potrebbe giocare una schedina plurima che permette di puntare su più di una cinquina. Infine, per chi volesse massimizzare le probabilità, si può sempre ricorrere alla giocata sistemistica.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 18 ottobre 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI/ Cinquine di oggi lunedì 17 ottobre 2022

COME GIOCARE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Insomma, con appena 1 euro si può vincere fino ad 1 milione, ma si tratta solamente della più alta delle vittorie e altri premi spetteranno anche a chi non indovina tutti e 5 i numeri. Qualcuno, ora, allettato dall’idea di questi ricchi premi potrebbe porsi una domanda fondamentale: come posso giocare al Million Day e all’Extra MillionDay? Giocare è veramente facilissimo e si può scegliere di farlo online, sul portale dedicato al gioco, oppure nelle ricevitorie abilitate, anche quelle consultabili sul portale.

Il giocatore del Million Day dovrà indicare un minimo di 5 numeri sulla sua schedina, che se giocati singolarmente costituiscono la giocata classica, dal costo di 1 euro. Se si volessero, invece, scegliere più combinazioni di 5 numeri, si possono indicare sulla stessa schedina, ma in questo caso il costo della scommessa aumenta di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è la giocata sistemistica selezionando tra i 6 e i 9 numeri e decidendo se utilizzare il sistema integrale o ridotto. Chiunque piazzi una qualsiasi scommessa, poi, potrà accedere automaticamente anche all’estrazione dell’Extra MillionDay.

MILLION DAY: QUANTO SI VINCE

Compreso, dunque, come giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, cerchiamo di fare anche un po’ luce sulle possibili vittorie. Come anticipato, i premi variano in base a quanti numeri della cinquina estratta sono stati indovinati, e varia anche in base alla giocata singola/plurima e sistemistica. Logicamente, 1 milione di euro è il montepremi per chi riesce ad indovinare tutti e 5 i numeri estratti (indipendentemente dall’ordine). Chi ne indovina 4, vince 1.000 euro, che scendono a 50 per chi ne indovina 3. Infine, il premio di “consolazione” per chi indovina 2 numeri è di 2 euro.

Per quanto riguarda, invece, la seconda estrazione di numeri, ovvero l’Extra MillionDay, che prevede l’esclusione dei primi 5 estratti, il montepremi massimo è di 100mila euro indovinandoli tutti e 5. Per chi indovina 4 numeri, il premio è sempre di 1.000 euro, che scendono a 100 con 3 numeri indovinati. Infine, chi indovina solamente 2 numeri si porta a casa 4 euro. Tutte le cifre riportare, però, devono ancora essere decurtate dell’8% al netto del prelievo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA