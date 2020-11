MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 13 novembre 2020: estrazione vincente!

È giunto il momento di armarsi di schedine e fare le verifiche del caso: pochi istanti fa, alle ore 19.00, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 13 novembre 2020. Qui sotto potete trovare i cinque numeri vincenti che valgono 1 milione di euro, ma è possibile andare a controllare la propria giocata anche in altri modi: chi ha giocato online può recarsi nella homepage del gioco Million Day e visualizzare l’animazione sul display più grande per trovare la propria giocata con relativo esito. Sull’applicazione Lotto, invece, è possibile utilizzare la funzionalità di «verifica vincite» , inserendo il numero seriale riportato sullo scontrino di gioco e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.Senza dimenticare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Ricordiamo che sono previsti anche dei premi secondari a seconda del punteggio totalizzato. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani, sabato 14 novembre, per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE DEL MILIONE IN PALIO?

Mancano pochi minuti all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 13 novembre 2020: alle ore 19.00 conosceremo infatti la combinazione che vale 1 milione di euro. Potrete consultare la cinquina qui sotto, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Fino alle ore 18.45 è consentito effettuare le ultime giocate del caso: è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Chi sarà il 134esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Potremmo scoprirlo già oggi: ricordiamo che l’ultima vittoria è stata registrata a mercoledì 4 novembre, a Trescore Balneario (BG), grazie ad un sistema integrale che mette in gioco 8 numeri.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

C’è chi sceglie sempre gli stessi numeri e chi invece si affida al caso. Ma molti amanti del Million Day decidono di puntare sulle statistiche, in particolare su ritardatari e frequenti. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 53, che manca all’appello da 56 giorni. Del 3 non si hanno notizie da 43 estrazioni, mentre il 22 è assente dalla combinazione vincente da 39 turni. Il 7 ha un ritardo di 37 giorni, mentre 35 e 10 non vengono estratti rispettivamente da 29 e da 25 turni. Segnaliamo infine 45 (24 estrazioni), 34 (23 estrazioni) e 29 (21 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso: primo posto condiviso da 16, 17, 37 e 51 con 41 estrazioni. Subito dietro troviamo 2, 31 e 44 con 40 estrazioni, mentre fermi a quota 38 estrazioni troviamo 11, 27 e 29.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 NOVEMBRE 2020

6 – 13 – 26 – 41 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA