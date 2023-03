Estrazione Million Day/ Numeri vincenti 3 marzo 2023, le cinquine di oggi

Abbiamo, finalmente, superato da poco le 20:30, orario che ci permette di scoprire, ogni giorno, se qualche fortunato giocatore è riuscito a portarsi a casa l’ambito premio da 1 milione di euro! In generale, a tal proposito, è sempre importante controllare con cura che i numeri estratti non corrispondano a quelli estratti dal sistema, perché per una semplice distrazione si potrebbe rischiare di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente milionaria.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, ricordiamo che gli esisti delle estrazioni verranno pubblicati anche sul sito dedicato al gioco, oppure sull’app MyLotteries. Chiunque volesse essere certo fino in fondo, potrebbe poi anche controllare il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, oppure recarsi in una ricevitoria Sisal, o ancora alla pagina 782 del Mediavideo Mediaset. Ma ora scopriamo subito i numeri vincenti di oggi per il Million Day e l’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE NEL MILLION DAY

Auspicandoci, ovviamente, che qualche fortunato lettore di questo sito sia riuscito ad indovinare tutti e 5 i numeri del Million Day o dell’Extra MillionDay, è bene ripetere che i premi in palio sono parecchi e tutti generosi! Per esempio, nella seconda estrazione in montepremi massimo ammonta a 100mila euro, rispetto al milione, mentre nel caso qualcuno indovini 4 numeri (in una o nell’altra estrazione) si porterà a casa 1.000 euro. Con 3 numeri indovinati si vincono, rispettivamente, 50 e 100 euro. Invece, come premio di consolazione per chi riesce ad individuare solamente 2 dei 5 numeri vincenti, spetteranno 2 o 4 euro, in basse che sia la prima o la seconda estrazione. Tutti i premi del Million Day e dell’Extra MillionDay, infine, vanno ancora decurtati dell’8% al netto del prelievo.

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 3 MARZO

Cresce l’attesa, come ogni giorno, per le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che potrebbero portare nelle tasche di qualche fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro! Questo, infatti, il montepremi massimo in palio, mentre numerosi altri premi, più o meno ricchi, attendono anche tutti quei giocatori che riusciranno ad indovinare solamente parte dei numeri estratti.

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, sembra che la Dea Bendata si stia rivelando piuttosto generosa in quest’ultimo periodo, e lo dimostra che solamente nel 2023 sono stati assegnati ben 8 premi milionari, che complessivamente dal lancio del gioco diventano ben 243 vittorie! L’ultima è stata registrata pochi giorni fa, il 20 febbraio, con una scommessa piazzata online dalla provincia di Milano. Il 14 febbraio, invece, era toccato ad un giocatore di Villapiana (Cosenza) portarsi a casa l’ambito milione. Invece, l’ultima vittoria da 100mila euro nell’Extra Million Day risale al 15 febbraio, con una scommessa piazzata da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

MILLION DAY: COME GIOCARE

Chiunque desideri tentare la fortuna con il Million Day e l’Extra MillionDay, prima di cimentarsi dovrà sapere che si tratta di giocahi veramente molto semplici ed alla portata di chiunque, anche se non avvezzo a questo tipo di giochi. In generale, infatti, basterà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, attendendo poi l’estrazione alle 20:30. Per scommettere si può procedere di persona in una ricevitoria Sisal, oppure online sul portale dedicato o sull’app MyLotteries.

Quella descritta sopra è la giocata singola del Million Day, che costa appena 1 euro e permette di accedere all’estrazione per il milione in palio. Oltre a questa, esiste anche la giocata plurima, per tutti i giocatori indecisi che non riescono a scegliere solamente 5 numeri e che potranno, così, indicare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, c’è anche la giocata sistemica, dedicata al giocatori esperti, con cui si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri. Tutte le scommesse possono essere anche raddoppiate per accedere all’Extra Million Day, ovvero una seconda estrazione sui restanti 50 numeri, con premi leggermente diversi in palio.

NUMERI FORTUNATI NEL MILLION DAY

Qualche nuovo giocatore del Million Day o dell’Extra MillionDay potrebbe chiedersi se esistano dei numeri fortunati, estratti con maggiore frequenza rispetto agli altri, che possano magari dare un suggerimento su cosa scegliere per la propria giocata. Fortunatamente, sul sito dedicato al gioco, sono riportate proprio queste statistiche. Nella prima estrazione, per esempio, il numero più fortunato è il 9, che è comparso ben 48 volte su 50. Subito sotto, invece, si trovano il 53, il 30 e il 26, tutti e tre presenti per ben 41 volte, seguiti a loro volta dal 34 con le sue 40 presenze complessive. Nell’Extra Million Day, invece, il numero più estratto è il 46, che conta 43 presenze. La top five dei fortunati, poi, continua con il 22, il 19, il 7 e il 5, tutti e quattro estratti la bellezza di 42 volte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 MARZO 2023

16 – 22 – 47 – 49 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 MARZO 2023

8 – 15 – 23 – 39 – 46

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











