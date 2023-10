Million Day: numeri vincenti/ Estrazione cinquine di oggi 14 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 14 OTTOBRE 2023: LA NUOVA ESTRAZIONE

Anche in questo sabato, l’appuntamento è il solito con il Million Day con una doppia estrazione. Ricordiamo che si tratta di un gioco quotidiano che permette di giocare sempre, ogni giorno, con due appuntamenti: il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Il concorso è infatti attivo 365 giorni l’anno e i giocatori potranno tentare sempre la fortuna. L’obiettivo di tutti è ovviamente quello di ottenere un milione di euro, massimo premio in palio. Sono però tante le categorie di vincita e già indovinando due numeri si può portare a casa qualcosa.

I numeri da scegliere per partecipare al gioco sono cinque e vanno decisi in un intervallo che va tra l’1 e il 55, così come quelli dell’Extra Million Day. Il secondo concorso è aggiuntivo e si può partecipare puntando un solo euro in aggiunta a quello principale: permette di vincere fino a 100.000 euro. Essendo diversi i numeri estratti sui due concorsi, si può vincere in entrambi: infatti, l’estrazione dei cinque numeri dell’Extra Million Day avviene sui 50 non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Andiamo ora a vedere una statistica del Million Day ossia quella dei numeri ritardatari. Si parte da quelli assoluti che dunque mancano in generale sui due concorsi: quello più assente è il numero 54 che manca da 25 estrazioni, seguito dal 29 a 18 presenze. A 15 vediamo il 50 e il 36 mentre il 45 non si vede da 13 estrazioni. 12 assenze per il 31 e 11 per il 51. Sono invece 8 le estrazioni senza i numeri 17, 14 e 6. Per i singoli concorsi, invece, sul Million Day il numero 4 non si vede da 45 estrazioni seguito dal 51, 41, 54 e 53. Sull’Extra Million Day invece in pole c’è il 54 assente da 56 estrazioni, seguito dal 37, 8, 27 e infine 15.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 7 – 21 – 26 – 30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 12 – 18 – 28 – 38

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

