Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 16 novembre 2023

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI IN QUESTO GIOVEDÌ

Come ogni giorno, il Million Day offre la possibilità di vincere importantissimi premi, su tutti un milione, la cifra massima più ambita per tutti i giocatori. Il concorso, come dice lo stesso nome, vede come premio massimo quello da un milione di euro ma non è certo l’unico: si vince infatti già indovinando due numeri e i premi saliranno con i numeri indovinati. Per portare a casa il massimo basterà indovinare i cinque numeri vincenti, che daranno dunque la possibilità di ottenere la maxi cifra.

I numeri vanno scelti in un range compreso tra l’1 e il 55 e saranno appunto cinque. Le regole sono le stesse dell’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo al quale giocare con un altro euro. In questo caso si potranno vincere fino a 100.000 euro, che si possono sommare ad un milione vinto appunto sul gioco principale. Le estrazioni sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30.

MILLION DAY: DUE VITTORIE MILIONARIE A DICEMBRE

Novembre fino a questo momento si sta rivelando un mese mediamente fortunato per il Million Day. L’ultima vittoria da un milione è arrivata il 13 novembre a Bologna, con i numeri 9, 27, 32, 34 e 36. Solo pochi giorni prima, l’8 del mese in corso, aveva vinto un giocatore di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Si era trattato della prima vittoria del mese di novembre mentre la precedente c’era stata ad ottobre, ad Alessandria, il 14 del mese. Solo una vittoria nel decimo mese dell’anno mentre quella precedente era avvenuta a settembre a Borgo Val di Taro. Sempre a settembre avevano vinto due giocatori di Roma: il primo l’1 del mese, con una giocata online, mentre il secondo il 14.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

8 – 12 – 17 – 30 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 6 – 18 – 20 – 52

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

